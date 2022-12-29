رئيس هيئة قناة السويس يصدر قرارات جديدة بشأن مجلس الإدارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة فى بيان إن القرارات تضمنت استمرار عدد من مديرى الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة، تضمن يحيى محمد على المحجوب مستشاراً قانونيا لرئيس الهيئة وعضو مجلس إدارة الهيئة، جمال السيد أبو الخير اللبودى مديرًا لإدارة الرئاسة، نبيل محمد سيد أحمد زيدان مديراً لإدارة شؤون العاملين، السيد أبو الفتوح السيد فرج مديراً لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات، عبد الخالق محمد عوض الله مديراً لإدارة الترسانات، ياسر عبد القادر فرج درويش قائم بأعمال مدير إدارة التحركات اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التحركات، ياسر حسن عبدالله الششنجى قائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات.

وشملت القرارات مصطفى قناوى أحمد أحمد - قائم بأعمال مدير إدارة الكراكات اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الكراكات، حسن أحمد عبد الحميد الفقى - قائم بأعمال مدير إدارة الأنفاق والكبارى اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الأنفاق والكبارى، كمال فاروق حسين السيد - قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة الخدمات، ومحمود عبده مصطفى حسن قائم بأعمال مدير إدارة التموين اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير إدارة التموين، ومنتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح قائم بأعمال مدير الإدارة المالية اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة المالية، ونيفان عماد الدين السيد على قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال اعتباراً من 1/1/2023 وتخول السلطة المالية والإدارية لنائب مدير إدارة الأشغال، مجدى هانيء عبد الحليم على البن - قائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية لمدير الإدارة الهندسية، عبد العزيز فرحات عبدالعزيز الشربينى - رئيساً للإدارة القانونية اعتباراً من 1/1/2023ويخول السلطة المالية والإدارية لنائب مدير الإدارة القانونية وأشرف أنور عبد الغنى يونس - رئيساَ لإدارة الشركات اعتباراً من 1/1/2023 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد نائب مدير إدارة الشركات.