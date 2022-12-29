ننشر نتيجة مسابقة معلم فصل والتكميلية لـ«رياض الأطفال».. رابط الاستعلام

جدة - نرمين السيد - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة "معلم فصل" والمسابقة التكميلية للتعاقد مع "معلم مساعد رياض أطفال" ضمن مسابقة الـ30 ألف وظيفة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، عبر بوابة الوظائف الحكومية.





ويمكن للمتقدمين معرفة نتائجهم من خلال هذا الرابـــــط https://jobs.caoa.gov.eg/

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل شرط السن فى مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ليكون 40 عاما بدلا من 35 عاما كما كان معلن مسبقا، إضافة إلى تعديل شرط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى لحصول المسابقة إلى الحصول على تقدير مقبول.

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز فتح باب التقديم للمسابقة فى الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضى، على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وتقدم للمسابقة عدد 89394 متقدما لشغل 14813 وظيفة، انطبقت الشروط على 60695 متقدما، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكترونى 55624 متقدما، واجتازه منهم 14530 متقدما فى 27 محافظة.

وفيما يتعلق بالمسابقة التكميلية لمسابقة رياض الأطفال، أوضح رئيس الجهاز أنه نظرا لعدم استكمال الأعداد المطلوبة عند إعلان نتيجة المسابقة الأساسية فى أكتوبر الماضى، تم فتح باب التقديم فى مسابقة تكميلية لشغل عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) فى الفترة من 14 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر، وذلك فى 14 محافظة منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكترونى ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها، والمحافظات هى: القاهرة، وقنا، والشرقية، والأقصر، والجيزة، وسوهاج، وأسوان، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسيوط، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، مشيرا إلى أنه تقدم للمسابقة عدد 5765 انطبقت الشروط على عدد 4863 متقدما، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكترونى 4497، واجتازه منهم 1656 متقدما.

بدوره، أشاد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعديل شرط السن فى مسابقة شغل وظائف معلم مساعد ليكون 40 عاما بدلا من 35، مشيرا إلى أن هذه التوجيه يعطى الفرصة لعدد أكبر من المعلمين للتقدم للمسابقة، ويعد استجابة لمطالب المعلمين الاكبر سنا.

كما ثمن الوزير إعطاء رئيس الجمهورية فرصة للمعلمين الحاصلين على تقدير "مقبول" بالتقدم للمسابقة ومنحهم فرصة لتطوير أنفسهم لاجتياز الاختبار الذى يجريه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مسابقة الـ30 ألف معلم

وفى يوليو الماضى، فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم للعام الدراسى 2022، لتغطية العجز فى فئتى رياض الأطفال والذى يصل إلى 15 ألفا و187 معلما، ومعلمى الفصل للتدريس للسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية حيث يصل العجز إلى 14 ألفا و813 معلما.

وتأتى هذه المسابقة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز فى مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية، على 5 سنوات، بحيث تعقد كل عام مسابقة لتعيين 30 ألفا معلم.