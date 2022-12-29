الفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 07:31 مساءً - عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، والتى ترأس خلالها مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكرى المصرى السعودى، حيث أُجريت مراسم استقبال رسمية وعُزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجى بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة، بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.

وأشاد الفريق أسامة عسكر بمستوى التعاون القائم ودورية التنسيق المتبادل للجنة العسكرية المشتركة وما تحققه من نتائج إيجابية بمختلف مجالات التعاون العسكرى، مؤكداً على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين وما تتسم به من علاقات إخوة صادقة ووثيقة تشكل الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومى العربى وتحقيق الإستقرار بالمنطقة .

وفى نهاية الجلسة، تم التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكرى المصرى السعودى فى دورته الحالية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

وكان الفريق أسامة عسكر قد تفقد خلال الزيارة شركة (SAMI) المسؤلة عن دعم وتطوير الصناعات الدفاعية بالسعودية، وأشاد بما شهده من التقنيات المتطورة لمنظومات التسليح المختلفة التى تنتجها الشركة.