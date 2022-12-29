وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مهمًا لبحث خطة تأمين أعياد رأس السنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية.





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