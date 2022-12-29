محافظ القاهرة يلتقى عدد من المرشحين لتولى مناصب قيادية بـ«التنمية المحلية»

جدة - نرمين السيد - إلتقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عدد من المرشحين لتولى مناصب قيادية بوزارة التنمية المحلية بعد انتهاء فترة المعايشة والتدريب العملى لهم بعدد من أحياء القاهرة، ضمن البرنامج التدريبى الواسع الذى يخضع له المرشحون قبل توليهم مهام عملهم الجديد.





وأكد "عبدالعال"، أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة فى المحليات قادرة على العمل فى مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف محافظ القاهرة، خلال اللقاء أن أهم عوامل تقييم رئيس الحى الناجح هى التواجد الميدانى فى الشارع وحل مشاكل المواطنين والتواصل المستمر معهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأكد على ضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وخلق علاقة تعاون مع المجتمع المدنى، والجهات المعاونة لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها.

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