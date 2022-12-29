محافظة الجيزة: غلق جزئى لنفق أحمد عرابى بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة إن الغلق لمدة شهر للصيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية، الخاصة بنفق أحمد عرابى وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأضافت المحافظة، أن الغلق سيكون ابتداءً من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۲/۱۲/۳۰ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 2023/1/28 على أن تكون الأعمال على مدى 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

يذكر أن أحمد راشد محافظ الجيزة كلف رئيس حى شمال الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة أية معوقات للالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.