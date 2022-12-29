هزة أرضية بمقياس 4.41 ريختر جنوب غرب الطور

جدة - نرمين السيد - أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس هزة أرضية على بعد 31 كيلومترا جنوب غرب الطور.





وأوضح القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى بيان، أن الهزة الأرضية التى ضربت جنوب غرب الطور حدثت فى تمام الساعة 4.54 مساء بالتوقيت المحلى، وكانت قوتها 4.41 درجة على مقياس ريختر، بخط عرض 28.02 شمالا، وخط طول 33.42 شرقا، وبعمق 15.04 كم. واختتم المعهد بأنه قد ورده ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

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