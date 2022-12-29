البابا تواضروس يُعزى فى رحيل كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - توفى، اليوم الخميس، القُمص سيرافيم حنا أندراوس، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك غبريال – سيدى بشر قبلى بالإسكندرية، عن عمر يُناهز 60 سنة، بعد خدمة كهنوتية قاربت حوالى 30 سنة.





ولد الأب الراحل فى 23 نوفمبر 1962، وسيم كاهنًا فى 19 يونيو 1992 بيد البابا شنودة الثالث، ونال درجة القُمصية فى 14 نوفمبر 2020 بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى. وأُقيمت صلوات الجنازة بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، بحضور ص الأنبا بافلى، أسقف قطاع المنتزة بالإسكندرية، والقمص أبرام إميل، وكيل البطريركية، وعدد كبير من آباء كهنة الإسكندرية، وأسرته وأبنائه. قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لكل من الأنبا بافلى أسقف قطاع المنتزة بالإسكندرية، ولمجمع كهنة الإسكندرية، فى نياحة القمص سيرافيم حنا أندراوس، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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