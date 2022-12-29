ووجه محمد عطية، خلال الاجتماع مديرى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بضرورة النهوض بالعملية التعليمية فى تلك المدارس.
وقال إن هذا الاجتماع جاء لمناقشة عدة نقاط من أهمها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى.
وتابع محمد عطية، أن الاستعداد المبكر الجيد للامتحانات هو الأساس فى نجاح العملية الامتحانية، مشددا على ضرورة العمل بروح العمل الجماعى فى كافة النواحى الخاصة بتلك المدارس.
وأشار عطية، إلى ضرورة الاستعداد لمعرض الكابستون للصفين الأول والثانى والثالث الثانوى، حتى يخرج بصورة مشرفة ومبهرة وتحقيق دقة التقييم للطلاب.
وأوضح أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.
ومن جهتها، وجهت الدكتورة عزيزة رجب، مدير عام تنمية مادة العلوم والمشرف على الإدارة العامة لشئون المتفوقين STEM، بضرورة قيام كل مدرسة بتوضيح احتياجاتها الخاصة بالامتحانات؛ ليتسنى العمل على تلبيتها، وحتى لا يكون هناك أى عوائق للعملية الامتحانية، مشيرة إلى ضرورة التواصل الدائم والسريع بين الإدارة العامة لشئون المتفوقين ومديرى المدارس، ليتم حل أى مشكلة على الفور، وضرورة عقد اجتماعات بصورة دورية.
كما ناقشت الإجراءات الخاصة بمعرض كابستون، وما يتضمنه من تحديد الأيام، وموضوعات المشروعات المقدمة، والطلاب المشاركين، والتحكيم.
يذكر أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" هى مدارس ثانوية حكومية يبلغ عددها 19 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتم تأسيسها بأحدث الأجهزة العملية والمعامل المتطورة والفصول الدراسية المجهزة، ومعامل (كيمياء، وفيزياء، وأحياء، وإلكترونيات، ولغات، وهيدروليك، وجيولوجيا، وروبوتيك، وكمبيوتر)، ومعمل ابتكارات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التعليم» تناقش استعدادات امتحانات نهاية العام لطلاب مدارس STEM على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.