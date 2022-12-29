«التعليم» تناقش استعدادات امتحانات نهاية العام لطلاب مدارس STEM

جدة - نرمين السيد - عقد محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديرى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM على مستوى الجمهورية.





ووجه محمد عطية، خلال الاجتماع مديرى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بضرورة النهوض بالعملية التعليمية فى تلك المدارس.

وقال إن هذا الاجتماع جاء لمناقشة عدة نقاط من أهمها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى.

وتابع محمد عطية، أن الاستعداد المبكر الجيد للامتحانات هو الأساس فى نجاح العملية الامتحانية، مشددا على ضرورة العمل بروح العمل الجماعى فى كافة النواحى الخاصة بتلك المدارس.

وأشار عطية، إلى ضرورة الاستعداد لمعرض الكابستون للصفين الأول والثانى والثالث الثانوى، حتى يخرج بصورة مشرفة ومبهرة وتحقيق دقة التقييم للطلاب.

وأوضح أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.

ومن جهتها، وجهت الدكتورة عزيزة رجب، مدير عام تنمية مادة العلوم والمشرف على الإدارة العامة لشئون المتفوقين STEM، بضرورة قيام كل مدرسة بتوضيح احتياجاتها الخاصة بالامتحانات؛ ليتسنى العمل على تلبيتها، وحتى لا يكون هناك أى عوائق للعملية الامتحانية، مشيرة إلى ضرورة التواصل الدائم والسريع بين الإدارة العامة لشئون المتفوقين ومديرى المدارس، ليتم حل أى مشكلة على الفور، وضرورة عقد اجتماعات بصورة دورية.

كما ناقشت الإجراءات الخاصة بمعرض كابستون، وما يتضمنه من تحديد الأيام، وموضوعات المشروعات المقدمة، والطلاب المشاركين، والتحكيم.

يذكر أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" هى مدارس ثانوية حكومية يبلغ عددها 19 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتم تأسيسها بأحدث الأجهزة العملية والمعامل المتطورة والفصول الدراسية المجهزة، ومعامل (كيمياء، وفيزياء، وأحياء، وإلكترونيات، ولغات، وهيدروليك، وجيولوجيا، وروبوتيك، وكمبيوتر)، ومعمل ابتكارات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.