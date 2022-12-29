رئيس جامعة العريش: القوافل التنموية تخفف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، إن الجامعة تسعى من خلال قوافلها التنموية الشاملة ومشاركتها فى "حياة كريمة" إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجا وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم بالإضافة إلى المساهمة فى غرس ثقافة الخدمة المجتمعية ودعم وتفعيل دور الجامعة الإنسانى والاجتماعى فى خدمة المجتمع.





جاء ذلك خلال إعلانه، اليوم الخميس، بفتح باب البيع للعنبر رقم 2 من عنابر الدجاج البياض بسعر 50 جنيها للدجاجة الواحدة، حيث شهدت منتجات الجامعة إقبالا غير مسبوق من أهل سيناء كما لاقت استحسان الأهالى.

وأضاف الدمرداش أن جامعة العريش تؤدى دورها المجتمعى والتنموى ليس فقط من خلال منتجات الجامعة، ولكن أيضا عن طريق مشاركة الجامعة وبفاعلية فى مبادرة: "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن المواطنين والأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجا بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية من خلال نخبة من مختلف التخصصات الجامعية.

وتابع أن جميع السلع الخاصة بالجامعة متوفرة فى كل منافذ الجامعة ومنفذ الكلية بمبنى رئاسة الجامعة بوسط مدينة العريش بالإضافة إلى سيارات الكلية للتوزيع بمناطق ضاحية السلام والعبور.

وفى سياق آخر - عقد رئيس الجامعة سلسة من اللقاءات مع أصحاب الهمم وذلك تحت شعار: "الإعاقة ما هى إلا بداية لحياة جديدة"، وشعارنا: " الإتاحة والدمج لأصحاب الهمم".

وواصل رئيس الجامعة أن جامعة العريش تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها وذلك تمشيا مع رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية وأن ملف ذوى القدرات الخاصة لا يقل أهمية عن أية ملف آخر بل هو من أولى اهتماماتنا.