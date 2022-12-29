رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة المعنية بإعداد مؤتمر ترويج الاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 05:30 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإعداد لمؤتمر ترويج الاستثمار، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للتنمية، واللواء خالد فاروق عبد المطلب، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف الى البدء في الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر المقرر عقده العام المقبل، للترويج للاستثمارات في مصر، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل أحد ابرز مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده مؤخراً.

كما وجه مدبولي بأن يتم الإعداد على أعلى مستوى لهذا المؤتمر، وإعداد الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها، وأن تتم دعوة أكبر المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.

فيما نوه رئيس الوزراء إلى ضرورة البدء في إعداد أجندة هذا المؤتمر، وكذا التواصل المباشر مع المستثمرين المستهدفين.

واستكمل رئيس الوزراء قائلًا: يجب وضع خطة تنفيذية، ومهام عمل لكل وزارة أو جهة.. بحيث تكون هذه اللجنة مستمرة في العمل حتى عقد الموتمر، على غرار مؤتمر المناخ.

وخلال الاجتماع، عرض عدد من الوزراء أفكاراً أولية بشأن التوقيت الأنسب لعقد المؤتمر، وكذا اقتراح المحاور الخاصة به، والمستهدفات التي يمكن تحقيقها من وراء عقد هذا المؤتمر المهم.