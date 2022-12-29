جامعة سوهاج: إصدار مجلة شباب الباحثين كل شهرين واعتماد 53 درجة علمية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة سوهاج، في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، على اقتراح مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، بإصدار مجلة "شباب الباحثين" بالجامعة كل شهرين، اعتباراً من شهر إبريل المقبل.





وقال الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في تصريح له اليوم، إن ذلك جاء نظراً لكثرة أعداد الباحثين الذين يرغبون النظر بالمجلة، علماً بأنها كانت مجلة ربع سنوية، لافتاً إلى أن المجلس وافق كذلك على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لإقامة مؤتمر بعنوان "الجامعات وتحديات الاستدامة والتغيرات المناخية في ظل الجمهورية الجديدة". وأضاف النعمانى، بأن المجلس وافق على تعيين 6 من أعضاء هيئة التدريس بكليات "العلوم، والطب البشري، والطب البيطري" في وظيفة أستاذ، وتعيين 5 من أعضاء هيئة التدريس بكليات "الطب، والعلوم، والصيدلة" في ظيفة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى تعيين 11 عضو هيئة تدريس بكليات "العلوم، والآداب، والطب، والهندسة" في وظيفة مدرس، بالإضافة إلي منح درجة الدكتوراة لعدد 14 عضو هيئة تدريس بكليات "التربية، والآداب، والطب، والزراعة، والآثار"، ومنح درجة الماجستير لعدد 17 عضو هيئة التدريس بكليات "التربية، والعلوم، والطب البشري، والآداب، والآثار، والتربية الرياضية".

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