القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بحلول العام الميلادى الجديد 2023

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2023.





وجاء نصها:

الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئا بحلول العام الميلادى الجديد 2023 داعيا العلى القدير أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وأن يكون عام خير وبركة على الوطن المفدى وشعبه العظيم.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة فإنهم يعربون عن أسمى آيات الإعتزاز والتقدير لما تقدموه من عطاء وإنجازات بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو التقدم والإزدهار والحياة الكريمة فى كافة ربوع مصر.

مؤكدين عزمهم على الوفاء بالمسcوليات والمهام المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضا وشعبا، حراسا أمناء على الوطن ومصالحه القومية والوطنية لتظل القوات المسلحة على العهد بها الدرع الحامى للوطن والحصن المنيع لشعبه وتاريخه الحضارى المجيد.

وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير لمصر وشعبها العظيم.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.