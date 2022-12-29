وزير الشباب والرياضة ورئيس جهاز الرياضة العسكرى نائبًا عن وزير الدفاع يشهدان حفل توزيع جوائز الأفضل للاتحاد المصري للخماسي الحديث

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 04:28 مساءً -

صبحي : أبطالنا وأولادنا في مختلف الألعاب متواجدين ومشاركين دوليًا وقاريًا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة نائبًا عن السيد وزير الدفاع، حفل الاتحاد المصري للخماسي الحديث لتوزيع جوائز الأفضل، وكذلك بعد حصوله على الجوائز الرئيسية في الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي للعبة على هامش اجتماع الجمعية العمومية رقم 72 للاتحاد الدولي في مدينة نيس بفرنسا، وسط تواجد أكثر من 85 دولة.

حضر الحفل المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، المهندس الباسل عبدالله نائبًا عن رئيس اللجنة الأوليمبية، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ولفيف من نجوم الرياضة ولاعبي ولاعبات الخماسي وأعضاء ورؤساء الاتحادات.

وخلال الحفل تم تكريم أبطال الخماسي الحديث الحاصلين على ميداليات في البطولات العالمية بالإضافة إلى تكريم خاص لذوي الهمم، كما تم تكريم الأفضل في هذا العام في اتحاد الخماسي الحديث على جميع المستويات ناشئين وشباب ومدربين حيث تم توزيع ٢٠ جائزة للأفضل.

في هذا السياق، قال وزير الشباب والرياضة : "نهتم بتطوير قطاعي الشباب والرياضة في ضوء توجيهات و تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبطالنا وأولادنا في مختلف الألعاب متواجدين ومشاركين دوليًا وقاريًا بدعم الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة مع مختلف الاتحادات وجهاز الرياضة للقوات المسلحة وفق خطة واستراتيجية، كنا صباحًا في احتفالية قادرون باختلاف بتشريف الرئيس لأولادنا من ذوي الهمم والقدرات، ونحن اليوم في حفل تكريم عناصر لعبة الخماسي الحديث المصري لحصولهم علي جوائز الأفضل العالمية".

واستكمل الوزير : "نساعد وندعم ونوفر المناخ المناسب أن يكون المصريين في مختلف المناصب الدولية والقارية، وهو ما يتحقق الآن بالعديد من الشخصيات المصرية بوجود مناصب لهم في المحافل الدولية، نُثمن ونقدر حصول الاتحاد المصري للخماسي علي أفضل اتحاد في العالم فهي دليل على جدارة وتطور منظومة الرياضة المصرية، ومن ضمنها اتحاد الخماسي الحديث الذي يسجل أبطاله العديد من الإنجازات في مختلف البطولات الدولية على مدار العام، ندعمكم واطالبكم بميداليات اوليمبية في باريس 2024".

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمنظومة الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، ورؤية الاتحاد وتخطيطه العلمي الذى ينعكس على أداء وأرقام اللاعبين واللاعبات الذي تقدم لهم الوزارة كل الدعم والمساندة لمواصلة الإنجازات التاريخية التي يسجلونها في مختلف المحافل.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

وأكد "صبحي" على دعم الوزارة لجميع الاتحادات الرياضية، وتوفير الرعاية الكاملة للأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب، وتذليل كل العقبات حتى يصلوا إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.

ومن جانبه، وجه المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر لجميع الحضور، قائلًا "في البداية أرحب بالداعم الرئيسي للرياضة المصرية عامًة والخماسي الحديث خاصة الوزير النشيط دكتور أشرف صبحي، ورؤساء الجامعات المصرية وأعضاء اللجنة الأولمببة، وبجميع الحضور، ورعاة الاتحاد شركاء النجاح في مسيرة البطولات، وأوجه لهم الشكر على كل ما قدموه للوصول لهذه النجاحات".

وأضاف "الوصول لهذه النجاحات لم تكن وليدة الصدفة، لكنها نتيجة عمل شاق من كل المنظومة، ونأمل أن نصل إلى باريس 2024 والفريق في كامل الجاهزية لتحقيق ميداليات على صعيدي الرجال والسيدات، كما كان الحال في طوكيو حين احرزنا فضية من خلال أحمد الجندي".

وحصل الاتحاد المصري برئاسة المهندس شريف العريان على 5 جوائز من أصل 12 جائزة أعلن عنها الاتحاد الدولي للعبة؛ جائزة أفضل اتحاد في العالم لعام 2022، وجائزة أفضل بطولة تم تسويقها من خلال تنظيم بطولة العالم للكبار التي أقيمت بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، كما حصلت مصر على جائزة أفضل تنظيم لبطولة عالمية الكبار في عام 2022 وهي تنظيم كأس العالم للكبار في ملاعب الجامعية الأمريكية بالقاهرة.

وكذلك حصول اللاعب محمد الجندي علب جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم تحت 21 عاما لعام 2022 ، كما فاز معتز وائل بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 19 عاما في العالم لعام 2022.

و كانت اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أقميت يومي 10و 11 فبراير على هامش الجمعية العمومية التي تمت خلالها مناقشة جميع المواضيع ومن أهمها اعتماد "الموانع “ كلعبة خامسه بدل من الفروسية والتي تخرج رسميا أولمبياد باريس 2024.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد قرر استبدال الفروسية باختراق الضاحية بالموانع كونها تحمل نفس فكرة الفروسية ولكن بدون أحصنة ليقوم الرياضيين بالعدو والقفز فوق الموانع بنفسهم لتحافظ رياضة الخماسي الحديث على رونقها حتى لا تصبح مختلفة كثيرة عما اعتاده متابعيها، حيث أعلن في نوفمبر الماضي استبعاد الفروسية من منافسات الألعاب الخمسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بهدف زيادة شعبية الخماسي الحديث وجعلها رياضة مواكبة للتطور.