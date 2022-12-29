إصابة مصطفى شوبير بالتواء فى الركبة.. والأشعة تحدد حجم الإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - تعرض مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى للإصابة بالتواء فى الركبة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، بعدما استأنف الأهلى تدريباته بدون راحة عقب التعادل مع سيراميكا 1/1 أمس الأربعاء.

ويجرى مصطفى شوبير أشعة من أجل الاطمئنان على الركبة وحجم الإصابة التى تعرض لها ومدة غيابه عن فريقه، وتحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له اللاعب قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وأكد المصدر أن إصابة مصطفى شوبير ليست قوية لكن ستحسم نتيجة الأشعة حجم الإصابة وموقف اللاعب الطبى والتى ستظهر مساء اليوم الخميس.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب ‏التتش؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز فى الأسبوع الحادى عشر لبطولة الدورى الممتاز التى تقام ‏مساء يوم الاثنين المقبل على استاد الأهلى بالسلام.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفنى للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث فى كل ‏الجوانب الفنية والخططية فى بداية التحضير لمباراة بيراميدز.

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وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس فى مباراة سيراميكا تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلى، فيما أدى باقى اللاعبين تدريباتهم داخل ملعب التتش، والتى ‏اشتملت على جزء بدنى وتدريبات الكرة.‏

ومنح الجهاز الفنى راحة للاعبين غدا الجمعة ويستأنف الفريق مرانه صباح يوم السبت المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة بيراميدز.‏

وتعادل الأهلى 1/1 مع سيراميكا كليوباترا فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على ‏استاد ‏القاهرة فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى ويتصدر الفريق المسابقة ‏برصيد 24 ‏نقطة.‏