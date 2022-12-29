قوافل "ستر وعافية" تختتم نشاطها هذا العام بسوهاج (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - اختتمت قوافل "ستر وعافية"، التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نشاطها في هذا العام، بمحافظة سوهاج، حيث قدمت خدماتها إلى الآلاف من المواطنين الأكثر احتياجا.

وقالت إحدى أعضاء التحالف الوطني، في تقرير نشرته قناة "إكسترا نيوز"، إن محافظة سوهاج كانت الخيار الأفضل لاختتام نشاط القوافل لعام 2022، وافتتاح نشاطها لعام 2023.

وأضافت، أن التحالف أعلن شهر ديسمبر، شهر ذوي الهمم، ما جعل نشاط كبير تبذله القوافل حول إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع إصدارها للمواطنين من ذوي الهمم.

فيما قال أحد المتطوعين، إن القافلة اصطحبت معاها عدد كبير من "البطانيات" التي تعد من أجود الأنواع، مشيرا إلى أنه تم توزيع عدد كبير منها على المواطنين، وستستمر عملية توزيعها حتى نهاية الأسبوع.