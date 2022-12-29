مدينة تسجل 4 درجات.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.







وتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وربع والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 20 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 12

شلاتين 25 14

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 13

مطروح 19 14

السلوم 19 11

سيوة 19 09

العريش 18 12

رفح 17 11

الطور 23 11

كاترين 14 04

رأس سدر 23 13

نخل 17 05

طابا 18 12

نويبع 19 12

حلايب 22 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 09

بنى سويف 20 09

المنيا 21 08

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

الوادى الجديد 22 09

أبوسمبل 22 10

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 23 17

المدينة 24 13

الرياض 14 09

المنامة 21 16

أبوظبى 24 18

الدوحة 22 18

الكويت 17 08

دمشق 13 02

بيروت 19 13

عمان 13 04

القدس 14 06

غزة 18 11

بغداد 17 06

مسقط 24 18

صنعاء 22 05

الخرطوم 29 16

طرابلس 20 12

تونس 21 10

الجزائر 20 07

الرباط 21 07

نواكشوط 28 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 09 -01

إسطنبول 13 08

إسلام أباد 16 04

نيودلهى 20 09

جاكرتا 29 24

بكين 03 -08

كوالالمبور 33 22

طوكيو 13 03

أثينا 16 08

روما 17 09

باريس 15 12

مدريد 13 04

برلين 09 07

لندن 13 11

مونتريال 07 03

موسكو 00 -01

نيويورك 12 07

واشنطن 15 03

أديس أبابا 22 08