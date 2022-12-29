وزير الصحة ينعي الدكتور وسيم نسيم استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - نعى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور وسيم نسيم استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة الأسبق بمستشفي قويسنا المركزي، داعياً الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور وسيم نسيم قد توفي مساء امس الأربعاء، أثناء تأديه عمله بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، حيث كان يستعد لإجراء جراحة عاجلة لأحد المرضي بقسم طوارئ المستشفي.