محفزات الوحدات السكنية ببدر والعاصمة.. الوزراء يصدر 12 قرارا مهما

جدة - نرمين السيد - 1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 141075.49 فدان، بناحية سيدى برانى بمحافظة مطروح، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها فى إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة، على أن يكون ذلك بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وفقا للقواعد التى يقرها المجلس فى هذا الشأن.

2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضى بمحافظتى سوهاج وأسوان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بهدف استخدامها فى إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة (الرياح)، وفقا للقواعد والقوانين المقررة فى هذا الشأن.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 32.85 فدان ناحية جمصة بمحافظة الدقهلية، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها فى إنشاء محطة تحلية مياه البحر، كما وافق المجلس على ضم عدد من مساحات الأراضى بكل من محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، ومطروح، لصالح مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك حتى عام 2050.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ضم مساحة 722.1 فدان بناحية جرجوب بمحافظة مطروح؛ وذلك لاستخدامها فى مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وذلك فى إطار استراتيجية الدولة التى تعتمد حاليا على مزيج الطاقة من خلال تنويع مصادرها، وتعزيز الجهود نحو تحقيق هدفها كمركز إقليميّ لتجارة وتداول الطاقة فى المنطقة، وذلك تزامنا مع التحوّل العالميّ لاستخدامات الطاقة البديلة والنظيفة، وأيضًا بهدف وضع مصر كمركز دوليّ لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية محافظة سوهاج، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضى ولاية المحافظة، وهى: مساحة 1069.34 فدان بناحية غرب جرجا، ومساحة 793.09 فدان ناحية غرب طهطا، ومساحة 269 فدانا ناحية الأحايوة، ومساحة 47.4 فدان ناحية الكوثر ( مرحلة أولى)، ومساحة 243.9 فدان ناحية الكوثر ( مرحلة ثانية)، ومساحة 83.78 فدان ناحية الكوثر، ( مرحلة ثالثة).

6.وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 1033.68 فدان ناحية محافظة قنا من الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضى ولاية محافظة قنا.

7.بعد تضمين الملاحظات الواردة فى المناقشات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الذى نص على أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى هو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له فى المحافظات الأخرى.

ووفقا لمشروع القرار، يهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطى المخدرات، والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعى، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله عدة اختصاصات تم تحديدها.

8.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالى 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها فى القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها.

9.وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بنشاط مطور صناعى بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك بغرض إنشاء مجموعة مصانع متكاملة للخدمات الصناعية والبيئية بالمدينة.

10.اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل فى عدد 50 منازعة.

11.وافق مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء 30 أتوبيسا كهربائيا و3 محطات شحن لصالح شركة الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

12.اعتمد مجلس الوزراء الآليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء فى مدينة بدر، أو بالحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ضوابط ومحددات تضمن عدم التصرف فى هذه الوحدات.