القباج: وحدات التضامن بالجامعات قدمت خدماتها لـ16329 شابا من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد -

القباج تستعرض تقريرًا عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية حتى ديسمبر 2022

وأطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات الحكومية، وأصبح لديها 30 وحدة داخل 28 جامعة.

وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعى المجتمعى لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والجمعية الشرعية وبنك ناصر الاجتماعى، والهلال الأحمر المصرى، وجمعية الأورمان، والاتحاد المصرى لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية.

وفى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة من يونيو 2021 إلى ديسمبر 2022 عدد 1568 نشاطا، حيث بلغ عدد المستفيدين 133772 من الطلاب والعاملين، وذلك من خلال 30 وحدة فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت تفعيل برنامج شامل يتضمن الحماية الاجتماعية والتوعية الجيدة لمستهدفيه.

وفى محور الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، نفذت الوحدات 478 نشاطا، لعدد 77229 مستفيدا، وهدفت بعض الأنشطة إلى تنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعى وبناء شخصية فعالة ولديها سمات قيادية وشعور بالمسئولية" ومن تلك الأنشطة "القيادة والتبعية – قادة التطوع الثقة بالنفس - كيف تكون قائد ناجح – مهارات الذات – التخطيط وصناعة النجاح – التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة – أساليب التفكير – مهارات حل المشكلات"، بالإضافة إلى نشر الوعى تجاه العديد من القضايا المختلفة "الشائعات – التغييرات المناخية – مناهضة العنف ضد المرأة - الزيادة السكانية – كيفية اختيار شريك الحياة – مخاطر الزواج المبكر – العنف الأسرى– الأمية الفكرية "، وكذلك نشر الوعى بالمخاطر النفسية والصحية لبعض القضايا النفسية والاجتماعية ومخاطر الإدمان وكيفية مواجهتها - ظاهرة الانتحار كيفية التعامل مع الأزمات – الضغوطات النفسية -إدارة الغضب- كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية.

ومن أبرز الأنشطة التوعوية المنفذة على مستوى الوحدات أنشطة قادة التطوع، حيث نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالتعاون مع بنك التطوع المصرى التابع لمؤسسة الاتحاد المصرى للسياسات الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى سلسلة من المعسكرات القيادية تحت عنوان "قادة التطوع"، حيث شملت عدد 1077 طالبا من المتطوعين ببنك التطوع المصرى والمتفوقين دراسيا بالجامعات، شمل هذا وحدات التضامن الاجتماعى بجامعات المنيا – طنطا – أسيوط – سوهاج – السادات – الأسكندرية- الزقازيق- عين شمس - القاهرة، والتى هدفت لإعداد طالب لديه سمات قيادية وقدر من المسئولية المجتمعية وحب الوطن والانتماء، شملت معسكرات قادة التطوع برامج وورش عمل التطوع وأهميته، ريادة الأعمال، إدارة الأزمات والكوارث، الأسعافات الأولية.

وعلى مستوى 27 وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعات، جرى تنفيذ ورش القيادة والتبعية لطلاب الجامعة ومتطوعين الوحدات شملت عدد 2830 مستفيدا، تضمنت ورش عمل نظرية وعملية عن مفهوم القيادة وأنواعها وسمات القادة، ومحاكاة عملية للشخصية القيادية.

وإيمانا بدور وأهمية وزارة التضامن الاجتماعى وخدماتها، هدفت وحدات التضامن الاجتماعى لنشر الوعى تجاه قضايا وخدمات الوزارة التى تقدمها لمواطنيها، فتنوعت العديد من الندوات ولقاءات التوعية تجاه الموضوعات المختلفة أبرزها "دور وزارة التضامن فى تحقيق التمكين الاقتصادى –دور وزارة التضامن فى مساعدة الفئات المهمشة -دور وزارة التضامن فى تحقيق العدالة الاجتماعية -...."، فى حين ألقت الوحدات الضوء على بعض برامج الوزارة " اثنين كفاية – مودة –وعى".

وكرست وحدات التضامن الاجتماعى ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها لعام "2021-2022" برامج تمكين اقتصادى للطلاب شمل على عدد "793" نشاطا، لعدد "33001" مستفيدا، شملت الأنشطة الاهتمام بالطالب الجامعى فى عدد من المحاور تضمن أهمها دعم الطلاب المتعثرين ماديا، والدعم الإيجابى ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسيا من خلال منح الفائقين، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل، هذا بالإضافة لملف الطلاب ذوى الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية لازمة وأجهزة تعويضية وغيرها.

ودفعت الوحدات المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديا، وأعطت أولويتها للطلاب من الأسر ذات الدخل الضعيف وبدون دخل وأسر تكافل وكرامة، وطلاب ذوى الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة.

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعى، دفعت المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعى وخروجهم لسوق العمل.

وأعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزا وحرصا على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسى وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديرا وتكريما للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية ودعمه بمبلغ 500-1000 جنيه شهريا، على المستوى الأخر امتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين الماجيستير- الدكتوراه من خلال منح مادية 1000 جنية شهريا و25000 جنية سنويا تشجيعا على مساعدة الوحدات لهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادى الذى يتحمله الباحثون خاصة فى الكليات العملية.

وبلغت وحدات التضامن بالجامعات المنفذ بها حضانات الفائقين حتى سبتمبر 2022 25 وحدة، وهما وحدات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، المنصورة، الزقازيق، بنها، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، جنوب الوادى، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف، كفر الشيخ، حلوان، السويس، أزهر اسيوط، بورسعيد، مطروح، الروسية، قناة السويس وجار تنفيذ برنامج حضانات الفائقين بالوحدات الأخرى بالجامعات.

واشتملت منح الفائقين على 1383 طالبا بالفرق الدراسية، بينما شمل الفائقين بالماجيتسير والدكتوراه 151 طالبا، وتراوح العدد الإجمالى لمستفيدى برنامج حضانات الفائقين حتى ديسمبر 2022 عدد 1534، وذلك بعشر كليات عملية وإنسانية مختاره مثل الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة – الآداب- التربية -الحقوق- الحاسبات والمعلومات.

وتقدم وحدات التضامن الاجتماعى بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات القروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى، حيث بلغت عدد مستفيدين بنك ناصر الاجتماعى من خلال الوحدات أكثر من 10000 خلال الوحدات، حيث بلغ نسبة فتح الحسابات 1838، بينما شمل القروض عدد مستفيدين 369 مستفيدا بقيمة 31829513 بمختلف أنواعها دعم المشروعات الصغيرة – القروض الإستثمارية- قروض الزواج – قرض الأسكان – قرض السيارة – شخصى -....، وبلغ مستفيدين الودائع 171 بقيمة 22332680، فى حين إشتملت نسب الشهادات على 7511000 تقريبا.

وبلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات 16329، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم، وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة.

ووفرت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، بعد حصر احتياجات ذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة، بعض الأجهزة كمرحلة أولى، حيث جرى صرف عدد 1987 جهازا تعويضيا ومساعد لذوى الهمم، تضمنت عدد 1498 جهاز لاب توب ناطق، وعدد 319 عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية وعدد 37 نظارة طبية لضعاف البصر، وعدد 112 سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية، 19 كرسيا متحركا لذوى الإعاقة الحركية، 1 طرف صناعى، 1 عكاز.

ونفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات العديد من الأنشطة التوعوية والتدريبية المختلفة، حتى بلغ عدد المستفيدين 7782 من الأنشطة المنفذة من من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والحلقات النقاشية حيث تضمنت الأنشطة الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة وطرق الاستفادة منها من خلال الوحدات، توعية المجتمع الجامعى بكيفية التعامل ذوى الهمم، كارت الخدمات المتكاملة، تمكين ذوى الهمم إقتصاديا، الإندماج والتطوع، مباديء الإسعافات الأولية.

كما انطلقت سلسلة من المعسكرات الترفيهية لذوى الإعاقة نفذتها وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى وذلك تحت شعار قادرون باختلاف، حيث تم تنفيذ عدد 17 معسكرا ترفيهيا، شمل عدد 1775 مستفيدا بدأت هذه السلسلة بوحدة التضامن الاجتماعى بجامعة بورسعيد ومازال جارى تنظيمها فى باقى الجامعات، هدفت إلى تحقيق الدمج وكذلك غرس العديد من القيم والإيثار وحب المشاركة المجتمعية فى نفوس الطلاب، تضمن العديد من المسابقات الرياضية والجوائز العينية، وتنوعت الأنشطة الرياضية التى نفذتها الوحدات بالمعسكرات كرة الجرس، سباق الكراسى المتحركة، السلة، كرة اليد،التنس، عزف، غناء، رسم،...، كما اشتملت كافة المعسكرات المنفذة على رفقاء ميسيرين لذوى الهمم وورش تدريبية لـ الإسعافات الأولية.

وأطلقت وحدات التضامن الاجتماعى لمتطوعين بنك التطوع المصرى بمؤسسة الاتحاد للسياسيات الاجتماعية العديد من المبادرات والتى شملت 10591 مستفيدا، والتى لقت صدى إيجابى بشكل كبير فى نفوس الطلاب والمسئوليين داخل الجامعات، نذكر منها مبادرتى سيب بصمتك التى أطلقتها بعض الوحدات بوحدة التضامن الاجتماعى جامعة أسوان، أسيوط،.... وإنسان زينا والتى هدفت إلى تنمية الشعور بالمسئولية لدى الطلاب والعاملين بالجامعات بضرورة تبادل الخدمات والمهارات المختلفة بين الأفراد تحت مبدأ المنفعة المتبادلة، ومبادرة أنا مسئول بوحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم.

ولقد نظمت معظم الوحدات تقريبا مبادرات وحملات توعية تهدف لنشر التوعية بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة تحت العديد من المسميات نقدر نحول الإعاقة لطاقة - أنا استطيع - إنسان ذينا – قادرون بإختلاف – مختلفون لكن مبدعون -...، فى حين أطلقت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعتى أسيوط وجنوب الوادى حملة بالتضامن هنجملها والتى هدفت لتنظيف بعض المناطق بالجامعة والمحافظة.

وفى الفترة الأخيرة نفذت بعض الوحدات برفقة متطوعيها حملات تشجيرية تحت مسمى "جملها بالأخضر" التى نفذتها وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم كمساهمة للمشاركة الفعالة للشباب فى التغيير الإيجابى للبيئة، وعدد المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعى أكثر من 20000 متطوع.