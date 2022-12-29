وزير الصحة: 6 مليارات جنيه سنويا لتطوير خدمات وحدات الرعاية الأساسية

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن الاهتمام بوحدات الرعاية الأولية يطور الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا بناء قدرات الطواقم الطبية العاملة فى وحدات الرعاية الصحية لتقديم خدمات أفضل للجمهور. وأضاف الوزير، أنه يتم تدريب العاملين فى المنظومة الصحية على تطبيق التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أنه يتم إنفاق 6 مليارات جنيه سنويا على تطوير الخدمات الصحية فى وحدات الرعاية الأساسية، حيث يستفاد منها نحو 80 مليون مواطن.

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