30 ألف مشروع فى 21 محافظة.. حياة كريمة فى 2022 (تقرير بالبيانات)

جدة - نرمين السيد - ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذى عقُد على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة "حياة كريمة" بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به فى العمل التطوعى.

مبادرة حياة كريمة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدفُ تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لهدف التصدى للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا فى محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار فى تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

أبرز أرقام حياة كريمة

وتهدف المؤسسة إلى التدخل الانسانى لتنمية وتكريم الانسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيرى والتنموى.

وخلال 3 سنوات من إطلاق المبادرة، يقدر حجم الموازنة الإجمالى بـ 700 مليار جنيه، ينفق فى شتى القطاعات، من البنية التحتية وحتى التعليم ومراكز الشباب والطرق.

ويستفيد من مبادرة حياة كريمة قرابة 58 مليون مواطن، هم أكثر من نصف سكان مصر، وترتب الأولويات حسب القرى الأكثر احتياجا، بإجمالى مشاريع عددها 30 ألف مشروع.

ووصل عدد مراكز الشباب المستهدف إلى 530 مركز شباب، أما مشروعات الطرق والكبارى، فيجرى إنشاء 1385 طريق، و315 كوبرى، وفى قطاع الصحة من المقرر إنشاء وصيانة 495 وحدة صحية.

البحيرة تستحوذ على أكبر عدد من المشروعات يصل إجمالى عدد المشروعات المقرر تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة 30 ألف مشروع، بالمشاركة بين أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع. وفي المركز الأول تأتى محافظة البحيرة، كأكثر محافظة تحظى بأكبر عدد من المشروعات ضمن المبادرة بين الـ 21 محافظة، بـ 4325 مشروعا، ثم محافظة المنيا فى المركز الثانى، بـ 3472 مشروعا، أما فى المركز الثالث فتأتى محافظة أسوان فى أقصى الجنوب بإجمالى 2321 مشروع. فى الخريطة التفاعلية التالية، نرصد عدد المشروعات فى كل محافظة.

30 ألف مشروع



ومن أهم محاور عمل المبادرة، توفير سكن كريم رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.

وتعديل البنية التحتية عن طريق مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.

تقديم خدمات طبية بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية، وإطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية "سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.

تقديم خدمات تعليمية بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية.

في محافظة البحيرة تشمل مشروعات حياة كريمة 696 مشروع فى قطاع الصرف الصحى وهو القطاع الذى يستحوذ على أكبر عدد من المشروعات فى محافظة البحيرة، و290 مشروعا فى قطاع التعليم، و218 مشروعا فى قطاع الصحة.

أما فى محافظة المنوفية، فتستحوذ المشروعات فى قطاع مياه الشرب على أكبر عدد من المشروعات فى المحافظة، بإجمالى 150 مشروع، وفى المركز الثانى قطاع التعليم، الذى يشمل 118 مشروع، فيما تأتى الكهرباء فى المركز الثالث بـ 117 مشروعا.

الإنفوجراف التفاعلى التالى يمثل قاعدة بيانات كاملة، لعدد المشروعات فى كل قطاع بـ 21 محافظة تشملها مبادرة حياة كريمة.