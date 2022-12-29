كرسى متحرك.. الداخلية تستجيب لمواطن من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع، واستجابةً لالتماس أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، لتوفير كرسى متحرك له نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة.

على الفور تم توجيه مأمورية من مديرية أمن الشرقية لمنزل المواطن المذكور، وتم إهدائه الكرسى المتحرك، وقد لاقت تلك اللفتة الإنسانية استحسان المواطنين.