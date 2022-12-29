محافظ الجيزة: إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة 

جدة - نرمين السيد - أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة موقف توافر السلع التموينية والغذائية بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بزغلول التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وتفقد عددا من السلاسل التجارية للتأكد من ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.





وقال محافظ الجيزة خلال الجولة، إن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين، بالعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات فى إطار جهود الدولة للتوسع فى إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية على التحاور مع عدد من المواطنين للاطمئنان منهم على توافر السلع وبأسعار مناسبة، مؤكدا بأنه سيتم تحديد أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية للالتزام بها.

وكلف محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بمواصلة شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار للسلع وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت إلى أنه سيقوم بالمرور الدورى لمتابعة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع واحتياجات المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة وحسن موافى رئيس حى الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.