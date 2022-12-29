حياة كريمة.. توقيع الكشف على 10 آلاف مواطن بالمنيا

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة فى تنفيذ القوافل الطبية خلال شهر نوفمبر الماضى؛ لتقديم الخدمات العلاجية المجانية بكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين فى أماكنهم، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية (حياة كريمة).





ومن جانبه ، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بقرى المحافظة على مدار شهر نوفمبر الماضى، وهى (قرية النصر 6 بالعدوة، والمتوكلين بمركز بنى مزار، والروضة بملوى، الناصرية بمركز بنى مزار، قرية جبل الطير البحرية بسمالوط، معصرة حجاج بمركز بنى مزار)، موضحا أنه تم توقيع الكشف الطبى على 10 آلاف و741 حالة فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء تحاليل مختلفة لعدد 1254، وموجات صوتية لعدد 134 حالة، وأشعة سينية لعدد 31 حالة، ورسم قلب لعدد 6 حالات وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 782 مترددا، وتحويل 182 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 642 مترددا.