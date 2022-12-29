محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الاستعدادات لاستقبال رأس السنة الميلادية

جدة - نرمين السيد - ترأس أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، حيث استهل المحافظ المجلس بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والقيادات الشرطية وأعضاء المجلس التنفيذى وأبناء المحافظة بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.





كما قدم محافظ الجيزة التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، معربا عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وخلال الاجتماع كلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بتكثيف الاستعدادات لاستقبال رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، مشددا على تنظيم حملات دورية لتحسين مستوى النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والسيارات المتهالكة من محيط الكنائس مع مراجعة أعمدة الإنارة وإجراء الصيانات اللازمة لها والتعاون مع الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز؛ لمراجعة السلامة الإنشائية لكافة المنشآت المعدة للاحتفال وشبكات الكهرباء وتركيب حنفيات الحريق مع تسهيل إجراءات ترخيصها وتركيبها بمختلف مشتملاتها بالتنسيق مع إدارات الكنائس والحرص على توفير كوادر مدربة للتعامل مع حالات الطوارئ بمختلف المواقع، على أن تشمل أعمال المراجعة والتأهيل كافة دور العبادة ومواقع العمل العامة والخدمى كالمستشفيات والمدارس. كما شدد المحافظ على شن حملات دورية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمتابعة توافر الخدمات والسلع وجودة المعروضات. وخلال اللقاء قدم محافظ الجيزة الشكر للجهاز التنفيذى للمجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية وانجاز نسب العمل فى المشروعات المدرجة، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل ليل نهار؛ لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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