مدبولى يعلن موافقة الرئيس السيسى على وثيقة سياسة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - استهل مدبولى الاجتماع، بتوجيه أطيب التهانى القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، كما هنأ أعضاء الحكومة وجميع المسؤولين فى مواقعهم، وجموع الشعب المصرى العظيم بهذه المناسبة.

وفى الوقت نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة لأبنائنا من المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها؛ بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يكون العام الجديد عام خير ونماء على هذا الشعب العظيم.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتشريف الرئيس افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبورواش" فى محافظة الجيزة، مشيدا بهذا الصرح العملاق الذى يضاف إلى سلسلة الإنجازات الضخمة التى تشهدها شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والتى تعد ركيزة مصر الأساسية لخدمة القطاعات الصناعية والزراعية والطبية اعتمادًا على الكفاءات والخبرات الوطنية، فى واحدة من أكبر وأقدم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفى هذا الإطار، وجه "مدبولى" خالص الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة على هذا الجهد الكبير، الذى يأتى فى إطار السعى لتوفير المنتجات بمصانعنا وتوفير فرص عمل للمصريين وكذا تقليل فاتورة الاستيراد.

كما أشار رئيس الوزراء إلى احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الرابعة، والتى أقيمت أمس بتشريف السيد الرئيس، وتأكيد سيادته خلال كلمة وجهها لبناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزيمة، أن تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ووضعها فى مقدمة أجندة العمل الوطنى تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة فى مختلف المجتمعات، لا سيما فى بلدنا الذى يزخر بثروة شبابية من ذوى القدرات الخاصة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هذه الاحتفالية، وكافة الإجراءات التى تتخذها الدولة لرعاية أبنائنا من ذوى الهمم، تؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة والقيادة السياسية بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، مؤكدا أن الحكومة ماضية فى تنفيذ ما طالب به أمس الرئيس من ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية التى نتخذها فى سبيل تمكين بناتنا وأبنائنا، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات.

وفى سياق ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لوزيرى الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى؛ وجميع الجهات المختصة، وكل من أسهم فى تنظيم هذه الاحتفالية بهذه الصورة المشرفة.

وخلال الاجتماع، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه قد وردت إلى المجلس موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ فى تنفيذها على الفور، وذلك لتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة والذى يتمثل فى وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل فى الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية.

وفى إطار آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الضوابط الواجب اتباعها خلال مرحلتى التخطيط والتنفيذ لأعمال المرافق، والرصف، وكذا عملية إعادة الشيء لأصله، على أن يتم التزام جميع الجهات بالتنسيق مع مراكز معلومات الشبكات والمرافق بالمحافظات قبل وخلال تنفيذ المشروعات، مع مراعاة تحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة بتلك المراكز.

كما سيتم تنفيذ منظومة لإدارة مشروعات البنية التحتية والمرافق، بحيث تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ بغرض تحقيق التنسيق والمتابعة الدقيقة بين الجهات المعنية، والتكامل بين المشروعات التى تنفذها الدولة.