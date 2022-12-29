وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بندب أيمن فريد مساعدًا للتخطيط الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا بندب الدكتور أيمن أحمد فريد حمزة، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، مساعدا للوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل.





جدير بالذكر أن أيمن فريد حاصل على الدكتوراه فى مجال التصميم المستدام من جامعة عين شمس، ومحاضر زائر بجامعتى كليمسون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهواجونج بجمهورية الصين الشعبية.

وشغل فريد، العديد من المناصب ومنها، مستشار نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى للابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إدارة العديد من ملفات التخطيط الاستراتيجى بالوزارة.

كما تولى منصب أول مديرا لمركز التوظيف بجامعة عين شمس، الذى يهدف إلى دعم المسار المهنى للطلاب، والعمل على الربط بسوق العمل من خلال تنظيم العديد من الفاعليات وورش العمل والدورات التدريبية بين الجامعة، وكبرى الشركات المحلية والدولية، إضافة إلى عضويته بدائرة الابتكار والتوظيف بالجامعة، كما تقلد منصب مدير استديو التصميم الدولى، الذى يجمع طلاب من (جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية).

وعمل كمنسق لأول برنامج للإسكان تقدمه جامعة حكومية، كما شغل وظيفة نائب مدير مكتب التعاون الدولى بهندسه عين شمس، وممثلا للقطاع الهندسى عن الطلاب الوافدين بقطاع العلاقات الدولية بجامعه عين شمس

وشارك فريد من خلال عمله بجامعة عين شمس ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى العديد من المشروعات القومية من ضمنها مشروعات "إسكان اهالينا 1 و2 و3 لتطوير العشوائيات".

كما شارك فى تصميم مشروع الجامعات الأهلية، وعمل دراسات تطوير المركز الثقافى المصرى بواشنطن، بالإضافة إلى العديد من مشروعات تطوير بجامعة عين شمس ومنها، مشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس، ومشروع مركز الابتكار وريادة الأعمال، والذى حصل على أول شهادة للإيدج الدولية من البنك الدولى.