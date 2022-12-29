قوات حرس الحدود تدمر 160 مزرعة مخدرات وتضبط 4 مصانع حشيش (صور)

قامت قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاءعلى الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة من إكتشاف وتدمير ( 160) مزرعة لنبات الخشخاش المخدر بإجمالى مساحة (173) فدانًا بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظرًا لطبيعتها الجغرافية.

كما أسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة حيث تم ضبط (34 ) طنا من نبات البانجو الجاف، و(52) طنا من نبات البانجو المطحون، و(100) كيلو جرام من بذور البانجو، كما تم ضبط (1150) من بذور الخشخاش المخدر، و(2200) كيلو جرام من الهيدرو الجاف و(130) كيلو جرام من الحشيش المفروم، و(500) كيلو جرام من بودرة الحشيش، كما تم ضبط (4) مصانع للحشيش بمشتملاته ومكبس للحشيش، كما تم العثور على (41) طلقة من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.