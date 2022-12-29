محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - بعث السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ...هذا نصها:

" يطيب لي ان ابعث لفخامتكم بالاصالة عن نفسي ، وبالانابة عن القيادات التنفيذية وابناء محافظة القاهرة بأسمى ايات التهنئة واصدق الامنيات ، مع اشراقة عام جديد من العطاء لبلدنا الغالية

داعيا المولى عز وجل ان يرعاكم ويبارك خطاكم ويحفظ مصر وشعبها وقائدها لتتواصل مسيرة العطاء الوطني بقيادة سيادتكم الحكيمة ، وليسطر التاريخ بأحرف من نور في سجلاته ما يتم انجازه من تحديات بعزيمة وارداة لا تلين لنهضة مصر وان يتحقق لشعب مصر العظيم على ايديكم وتحت قيادتكم الرفعة والازدهار

حفظكم الله لمصر ... وحفظ مصر بكم .. وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم ... انه تعالى نعم المولى ونعم النصير"