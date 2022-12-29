رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أقباط مصر الحبيبة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023 م والأعياد القبطية.





سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والمحبة والسلام والتقدم والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها.

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