رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسى بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون خير وبركة

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023.





سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة وازدهار على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها.

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