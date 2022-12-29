القوى العاملة: تدريب شباب الخريجين على مهنة الطاقة الشمسية بالخارجة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، حول تنفيذ ومتابعة الدورة التدريبية لشباب الخريجين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهنى بالخارجة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالإهتمام بتدريب الشباب من أجل التشغيل والتأهيل لسوق العمل.





وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، أن الدورة التدريبية تضمنت تدريب عملى فى مواقع العمل بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجارى إنشاؤه بالخارجة، بهدف اكساب المتدربين مهارات عملية تمكنهم من العمل بعد انتهاء التدريب من أجل توفير فرص عمل للشباب الخريجين. وأضاف مدير المديرية أن التدريب يتم تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، واهتمام المحافظة باستخدام الطاقة الشمسية فى المشروعات والجهات الحكومية والاستثمارية التى تقام على أرضها.

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