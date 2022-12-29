غدا.. غلق كلى لشارع الأهرام بين ناصر الثورة وأحمد لطفى السيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، إجراء قطع عرضى بشارع الأهرام تحديداً بالمسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفى السيد بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية.





وذلك لقيام حى العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بصيانة خط مياه الشرب لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام بالموقع المشار إليه لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم الجمعة الموافق 30 / 12 /2022 على أن يكون العمل من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.



وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة حى العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال وتنفيذها على أكمل وجه، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

1 - حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام تقوم بالدخول يميناً لشارع ناصر الثورة وصولاً لشارع الملك فيصل.

2 - السير بشارع الملك فيصل حتى فتحة الدوران المواجهة لكلية التربية الرياضية ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير بشارع فيصل حتى فتحة الدوران الكائنة أمام شركة المطاحن ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع الملك فيصل حتى شارع أحمد لطفى السيد لشارع الأهرام مرة أخرى عقب تجاوز الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.