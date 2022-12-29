«الموسيقات العسكرية» تقيم حفلا لأطفال مستشفى 57357

جدة - نرمين السيد - أقامت إدارة الموسيقات العسكرية حفلاً لأطفال مؤسسة مستشفى 57357، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه الشعب المصرى العظيم، ودعمها الكامل للمؤسسات الطبية التى تقدم خدماتها للأطفال بالمجان.





قدمت فرق الموسيقات العسكرية عدداً من المعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وذلك للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم. وأعرب الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 عن اعتزازه بجهود القوات المسلحة الداعمة للمستشفى ودورها الوطنى فى خدمة الوطن فى كافة المجالات، مقدماً التحية لرجال القوات المسلحة الذين سيظلوا دائما سنداً لمسيرة التنمية المستدامة بالدولة. من جانبهم عبر الأطفال والعاملين بالمستشفى عن سعادتهم البالغة وشكرهم للقوات المسلحة التى تحرص على مشاركتهم وتتواصل معهم وتقدم لهم الدعم اللازم. يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم مستشفى 57357 لمواصلة رسالتها الحضارية والإنسانية واستمراراً لدورها الإنسانى فى إعادة البسمة إلى نفوس الآلاف من الأسر المصرية.

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