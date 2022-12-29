جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز

جدة - نرمين السيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من أحياء المنطقة الغربية؛ لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.





وقال محافظ القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تشن بحملات مكثفة بجميع مناطق وأحياء القاهرة، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنع محاولات احتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال الجولة، أنه سيجرى نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" فى جميع أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجا.

وشدد على ضرورة الإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة.

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.

والتقى محافظ القاهرة، خلال جولته، عددا من المواطنين، واستمع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها.

ورافق المحافظ فى جولته اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.