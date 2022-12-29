السكة الحديد : خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة -...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - مع بداية العام الجديد وفي ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

تعلن الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة /بورسعيد والاسكندرية /بورسعيد وذلك إعتبارا من يوم السبت الموافق 31 / 12 / 2022

تشغيل قطار 3015 مكيف القاهرة / بورسعيد يقوم من محطة القاهرة الساعة 04.50 يصل لمحطة بورسعيد 09.00 طبقا للجدول المرفق.

وتشغيل قطار 3010/3011 مكيف بورسعيد / الإسكندرية (طريق قويسنا بركة السبع ) دون دخوله محطة بنها ويقوم من محطة بورسعيد الساعة 16.10 يصل لمحطة الإسكندرية 22.05 طبقا للجدول المرفق .

وإعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 / 1 / 2023

تشغيل قطار 3012/3013 مكيف الإسكندرية / بورسعيد (طريق بركة السبع قويسنا ) دون دخوله محطة بنها ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 يصل لمحطة بورسعيد 09.55 طبقا للجدول المرفق .

وتشغيل قطار 3016 مكيف بورسعيد / القاهرة يقوم من محطة بورسعيد الساعة 15.15 يصل لمحطة القاهرة 19.20 طبقا للجدول المرفق.

وإعتبارا من يوم السبت الموافق 31 / 12 / 2022يتم اختصار قطاري 961و962 بمحطة الاسماعلية كما يتم تعديل مواعيد قطارات 251/ 287 / 278 / 273 / 951 / 962 / 960 طبقا للجداول المرفقة.

والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.