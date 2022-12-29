إنجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال عام ٢٠٢٢

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 11:34 صباحاً - الدكتور سويلم :مجهودات الوزارة نجحت فى توفير الإحتياجات المائية لكافة القطاعات كماً ونوعاً ، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات

- برامج عمل محددة الأولويات خلال عام ٢٠٢٢ تم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات لتوفير الموارد المائية اللازمة للتنمية

- تأهيل ترع بأطوال ٢٦٩١ كم منها ١٥٥٢ كيلومتر بمراكز حياه كريمة ، وتأهيل مساقى بأطوال ٧٩ كيلومتر ، وتطهير ٣٣ ألف كم من الترع خلال عام ٢٠٢٢

- تدبير (٢٤) قطعة أرض بمساحة ١٣٢ ألف متر مربع لإقامة مشروعات خدمية بقرى حياه كريمة

- نهو ٤٥ % من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام

- العمل على تنفيذ البنية التحتية لنقل المياه المنتجة من محطة بحر البقر لمناطق الإستصلاح بسيناء ، ومواصلة العمل في مشروع تنمية شمال سيناء

- إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع بإستثمارات تقدر بـ ٧٧٨ مليون جنيه

- إحلال وتجديد (٤٢) محطة رفع ، والإستلام النهائي لمحطات السلام الرئيسية وشادر عزام وسيدمنت أ ، والإستلام الإبتدائي لمحطات إسنا الجديدة ودير السنقوريه وبنى صالح الجديدة ومصرف ٧

- إنشاء وتأهيل المنشآت المائية الكبرى بإستثمارات تقدر بـ ١٧٣ مليون جنيه

- البدء في مشروع قناطر ديروط الجديدة ، ونهو تدعيم قناطر زفتى ، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا ، ورفع كفاءة كوبري قنطرة جمجرة ، والعمل على تدعيم بوابات قناطر إدفينا وبوابات هويس ومفيض سد دمياط

- إستكمال أعمال دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر

- حفر (٨) آبار استكشافية بالصحراء الغربية ، وتجديد (٣) آبار بالواحات البحرية ، وتنفيذ (١٠٠) بئر نشو بمحافظة مطروح ، وتجهيز (٤٦) بئر بالطاقة الشمسية بالوادى الجديد والواحات البحرية

- مواصلة أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بحفر ١٢ بئر عميق و ٦ شبكات توزيع وخزانات خلط ، وتنفيذ ٦٠ ٪ من المسار الناقل لمياه الصرف من بركة سيوة لمنخفص عين الجنبي

- إستثمارات بـ ١.٤٠ مليار جنيه في مجال الصرف الزراعى العام والمغطى ، وإنشاء وإحلال الصرف المغطى فى ٦٩ ألف فدان ، والأعمال الصناعية على المصارف بـ ١٣ محافظة

- ترسية وتوقيع (٧) عقود لتأهيل الترع ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر

- بحيرات صناعية وحواجز ترابية وقنوات صناعية وسدود إعاقة وخزانات أرضية للحماية من أخطار السيول بقيمة ٥٥٤ مليون

- أعمال لحماية الشواطئ بأطوال٧.٣٠ كم بالاسكندرية ومطروح وغرب ميناء البرلس و غرب بوغاز الجميل ٢

- تطوير ٣ كم من مجرى نهر النيل والأقصر وقنا وسوهاج والبحيرة ، وإزالة ١١ ألف حالة تعدى على نهر النيل

- تقديم (١٤٨) ألف خدمة وأعمال مساحية للمواطنين ، وإنتاج وتحديث (٤٠١٥) خريطة ، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمواقع حياة كريمة والمشروعات القومية الكبرى

- تنفيذ (٧٢) دراسة بحثية وتطبيق مخرجاتها على مناطق الدراسة المختلفة

- عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه بـ (٣٠٠٠) مشاركة دوليه وإقليمية ، إطلاق نداء القاهرة لتحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه

- مشاركة بارزة في مؤتمر المناخ COP27 ، وقيادة جهد دولي كبير لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى

- تحقيق إنجاز بإدراج الخسائر والأضرار علي أجنده العمل المناخى العالمى ، والإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه فى القرارات النهائية للمؤتمر للمرة الأولى

- طرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه ، تنظيم "يوم للمياه" للمره الاولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ ، وتنظيم جناح للمياه لمده ١٠ أيام بحضور ٤٥٠٠ مشارك

- موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى

- تدريب (٨٠٠٠) متدرب من مصر والدول العربية والإفريقية بالمركز الإقليمى للتدريب ومركز تدريب معهد الهيدروليكا و وحدة خدمات هندسة وعلوم المياه بالمركز القومى لبحوث المياه

- دعم الدول الأفريقية الشقيقة بإستثمارات ١٠٦ مليون جنيه في مشروعات إزالة الحشائش المائية ومحطات مياه الشرب الجوفية بالطاقة الشمسية وسدود حصاد الأمطار ومحطات قياس المناسيب والتصرفات ، ودعم وتطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان

صرح السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه وفي اطار رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة والتركيز علي قضايا التنمية ودفع العمل لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية المرجوة .. فقد وضعت وزارة الموارد المائية والري برامج عمل محددة الأولويات خلال عام ٢٠٢٢ تم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتوفير الموارد المائية اللازمة لعمليات التنمية وكذا رفع كفاءة وتطوير منظومة الري والصرف وضمان زيادة انتاجية وحدة المياه.

وأضاف الدكتور سويلم أن مجهودات الوزارة نجحت فى توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.

وإستعرض الدكتور سويلم إنجازات وزارة الموارد المائية والرى كالتالى :

** أعمال تأهيل الترع والمساقى

تم الإنتهاء خلال عام ٢٠٢٢ من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٦٩١ كم على مستوى محافظات الجمهورية ، وجارى تأهيل ترع بأطوال ٣٧٧٦ كيلومتر وطرح وترسية أطوال ١٨٢٣ كيلومتر ، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٧٩ كيلومتر وجارى العمل فى ٢٣٦ كيلومتر أخرى ، وجارى طرح ١٦٤ كيلومتر ، كما تم صيانة وتطهير ٣٣ ألف كم من الترع على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الحالي .

** المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"

تم خلال عام ٢٠٢٢ تأهيل ترع بأطوال ١٥٥٢ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٥٥٠ كيلومتر ، وجارى العمل على تنفيذ عدد (٢) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، كما قامت الوزارة خلال عام ٢٠٢٢ بتدبير عدد (٢٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ١٣٢ ألف متر مربع بالعديد من المحافظات ، وذلك لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).

** معالجة مياه الصرف الزراعى

يتم مواصلة العمل فى مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة الحمام والتي تصل طاقتها إلى ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً ، بنسبة تنفيذ تصل إلى ٤٥ % من أعمال المشروع المستهدفة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين ( ٥٥– ٦٥) % من المستهدف ، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٥٥ % ، ونهو مسار المواسير بنسبة ٥٨ % .

كما يجرى العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى مناطق الإستصلاح والمخطط زراعتها بسيناء بتكلفة إجمالية ٢٣.٥٠٠ مليار جنيه.

** مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء

تم تنفيذ إستكمالات لمشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء ، تشتمل على أعمال التشغيل التجريبى لعدد ١٣ مأخذ ، وتنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى بمنطقة جنوب القنطرة شرق حيث تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال لزمام ٩٠٠ فدان ، وجارى تنفيذ الاعمال لعدد ٨ مآخذ بمنطقة رابعة وبئر العبد بتكلفة تصل الى ٣.٤٠ مليار جنيه.

** مصلحة الميكانيكا والكهرباء

وفى مجال إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع ورفع كفاءتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات الرى والصرف للزمامات التى تخدمها .. فقد تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها ٧٧٨ مليون جنيه ، حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل عدد (٤٢) محطة رفع بمحافظات الوجهين البحري والقبلي من أهمها (تأهيل وحدات ري العياط بالجيزة - إحلال وتجديد محطات السرايا القبلية ١ والقبلية ٢ (أنشاص) بمحافظة الشرقية) ، بالإضافة للاستلام النهائي لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد والتي تشمل عدد (٧) وحدات بتصرف ١١ م٣/ ثانية للوحدة ، حيث تقوم المحطة برفع ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يوم لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، وجارى الإستلام النهائى لمحطة شادر عزام ضمن مشروع منظومه بحر البقر والتى تشمل عدد (٣) وحدات تصرف الوحدة ٢ م٣ / ث ، كما تم الإستلام الإبتدائي لمحطة إسنا الجديدة لخدمة ٢٧ الف فدان بمحافظة الأقصر ، والتي تشمل عدد (٥) وحدات بتصرف ٥ م٣/ ث للوحدة بإجمالي تصرف ١.٧٢ مليون م٣/ يوم ، كما تم الاستلام الابتدائى لمحطة دير السنقوريه بالمنيا والتى تشمل عدد (٥) وحدات تصرف الوحدة ٥.٨٠ م٣/ ث لخدمه زمام ٥٠ الف فدان ، والاستلام الابتدائى لمحطة بنى صالح الجديدة بمحافظه بنى سويف والتى تشمل عدد (٤) وحدات تصرف الوحدة ٤ م٣/ ث لخدمه زمام ٤٠ الف فدان ، والاستلام النهائى لمحطة سيدمنت أ ببنى سويف والتى تشمل عدد (٣) وحدات تصرف الوحدة ١.٢٥ م٣/ ث لخدمه زمام ٤٥٠٠ فدان ، والاستلام الابتدائى لمحطة مصرف ٧ بكفر الشيخ والتى تشمل عدد (٦) وحدات تصرف الوحدة ٨.٥٠ م٣/ ث لخدمه زمام ٨٦ ألف فدان .

** إنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية

تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ١٧٣ مليون جنيه .. حيث تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة عدد (٦٥٥) عمل صناعي على الترع يشمل (أفمام - حجوزات - بدالات - سحارات – كباري - محطات .. وغيرها) وصيانة الأعمال الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية .

وتم البدء في مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، والذى يأتي إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، ويهدف المشروع لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع.

كما تم نهو تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط على بعد ١٠٤٦ كيلومتر خلف خزان أسوان ، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، وتدعيم بغال قنطرة فم المنصورية و كتف وبغلة دليل هويس قنطرة المنصورية وقنطرة عمر بك ، وصيانة ونش موازنات قناطر زفتى وقنطرة المنصورية.

كما تم نهو تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى.

كما تم الانتهاء من رفع كفاءه كوبري قنطرة حجز جمجرة ليتحمل مرور سيارات النقل الثقيل ، ويجرى تنفيذ عملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد ، وتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ وعددها (١٣) كوبرى مشاه ملاحى سطحى و (١) كوبرى سيارات ملاحى سطحى ، وتأهيل عدد (٣) أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير ، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.

** المياه الجوفية

تم حفر عدد (٨) آبار استكشافية بمناطق الصحراء الغربية ووادى عربة بتكلفة ٦٠ مليون ، وإحلال وتجديد عدد (٣) آبار بالواحات البحرية بتكلفة ١٩ مليون جنيه ، وتنفيذ عدد (١٠٠) بئر نشو بمحافظة مطروح بتكلفة ٤ مليون جنيه ، كما تم تجهيز عدد (٤٦) بئر للتشغيل بالطاقة الشمسية بالوادى الجديد والواحات البحرية بتكلفة ١١٤ مليون جنيه .

كما تم إستكمال أعمال دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر حيث تم نهو حفر عدد (٤) آبار بأعماق تتراوح من (٣٠٠-١٢٠٠ متر من سطح الأرض) + (٢ بيزومتر) بالصحراء الغربية وحفر عدد ١ بئر بالصحراء الشرقية (وادى عربة) ، ليصبح إجمالى عدد الآبار الاستكشافية/الانتاجية ٤٩ بئر من بداية البرنامج الاستكشافى .

** تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح

تواصل الوزارة تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى التى تعانى منها الواحة منذ ٣٠ عاما ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل ، حيث تم تنفيذ أعمال باستثمارات تبلغ ١ مليار جنيه ، تم خلالها تنفيذ ١٢ بئر عميق وغلق ٢٠ بئر سطحي شديد الملوحة وتنفيذ ٦ شبكات توزيع بأطوال تتجاوز ١٠٠ كيلومتر وخزانات خلط ، وتحويل محطات رفع لتعمل بالكهرباء بدلا من الديزل ، وتحويل محطات خلط مياه الآبار العميقة بمياه المصارف ذات الملوحة المقبولة لتعمل بالطاقة الشمسية.

كما تم تنفيذ أكثر من ٦٠ ٪ من المسار الناقل لجزء من مياه المصارف التي تصب علي بركة سيوة بطول ٤٣ كيلومتر لتصب بمنخفص عين الجنبي ، والعمل علي تركيب وحدات محطة الرفع لهذا المسار.

** إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى

تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ١.٤٠ مليار جنيه ، حيث تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى فى زمام ٦٩ ألف فدان بمحافظات القليوبية والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والاسكندرية والبحيرة ودمياط والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا واسوان ، وإنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على العديد من المصارف بعدد ١٣ محافظة وهي (الجيزة – كفر الشيخ - الغربية – المنوفية – البحيرة – المنيا – قنا – القليوبية – الدقهلية – دمياط – الاسكندرية – بنى سويف – الشرقية) ومن أهم تلك الأعمال (احلال وتجديد كوبرى مصرف ك ٠.٥٠٠ على مصرف نمرة (١١) وكوبرى كوم النور ك ٤.٥٠ على مصرف اللبينى ببنى سويف - إنشاء سحارة مصرف كفر البطيخ بدمياط - إنشاء نطاق شبكى على مصرف أبو صوير - حماية ميول مصرف شمال الاسماعيلية) .

** مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر

تم ترسية وتوقيع عدد (٧) عقود لتأهيل (ترعة طنبارة الجديدة بطول ٦.٥٠ كم مع إحلال وتجديد ٧ أفمام للمساقى بقيمة ٢٩ مليون جنيه - ترع الجنابية الأولي والثانية لعمر بك والصابون النيلي بإجمالي أطوال ١٠ كم بقيمة ٤٣ مليون جنيه - ترع ميت السراج والسواقي الكبار بأطوال ١٣ كم مع إحلال وتجديد ١٤ فم مسقى بقيمة ٦٨ مليون جنيه - ترعتى الفاروقية والرواتب بأطوال ٩ كم مع إحلال وتجديد ١٦ فم مسقى بقيمة ٤٠ مليون جنيه - تأهيل ترعة طنباره الشرقية بطول ١١ كم واحلال وتجديد ١٠ أفمام مساقى بقيمة ٥٣ مليون جنيه - ترع ممتاز ومختار وحوض البحيرة والجنابية الثانية لكفر حجازى بأطوال ١٦ كم بقيمة ٦٤ مليون جنيه - جنابيات بحر شبين بأطوال ١٠ كم بقيمة ٣٢ مليون جنيه ) .

** الحماية من أخطار السيول

تم تنفيذ عدد (٧) بحيرات صناعية وعدد (٧) حواجز ترابية خلفها وعدد (٥) قنوات صناعية وعدد (٤) سدود إعاقة ورفع كفاءة عدد (٤) سدود إعاقة وعدد (١) معبر أيرلندى وعدد (١٢) خزان أرضى ورفع كفاءة عدد (١٠) خزانات أرضية اخرى وتنفيذ عدد (٥) أحواض تهدئة بقيمة إجمالية ٥٥٤ مليون .

بالاضافة للمرور الدورى لاجهزة الوزارة المعنية على كافة مخرات السيول للتأكد من تطهير هذه المخرات وعدم وجود اى عوائق او تعديات عليها قد تتسبب فى إعاقة مرور مياه السيول ، نظرا لخطورة مثل هذه التعديات وما قد ينتج عنها من تراكم للمياه وغرق الاراضى المحيطة بها .

** التكيف مع التغيرات المناخية والتصدى لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن إرتفاع منسوب سطح البحر

تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ٤٠٩ مليون جنيه ، حيث تم تنفيذ أعمال حماية شواطئ بأطوال تصل الى ٧.٣٠ كم بمحافظات مطروح والاسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية والبحيرة ، ومن أبرز المشروعات التى تم تنفيذها (تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بالاسكندرية - حماية شاطىء الابيض بمطروح - حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب ميناء البرلس وحتى شرق مصب فرع رشيد "مرحلة اولى وثانيه وثالثة ورابعة" - حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب بوغاز الجميل ٢ حتى غرب قرية الديبة المرحلة الاولى) .

** حماية وتطوير نهر النيل وفرعية

تم إزالة حوالى ١١ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل فى عدد (١٦) محافظة نيلية ، وتطوير وتنمية مسافات بأطوال تصل إلى ٣ كم من مجرى نهر النيل بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج والبحيرة .

** الهيئة المصرية العامة للمساحة

تم تقديم عدد (١٤٨) ألف خدمة وأعمال مساحية للمواطنين ، وإنتاج وتحديث عدد (٤٠١٥) خريطة ، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى وتحديد إحداثيات الأراضى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" باجمالى ٤٣٠٥ موقع داخل القرى الواقعة فى ٢٠ محافظة بالجمهورية ، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى اللازمة لحساب تعويضات نزع الملكية بالمشروعات التالية (مشروع مستقبل مصر - الطريق الدائرى الاوسطى - القطار الكهربائى السريع المار بخمس محافظات - توسعات مطار العلمين الجديد - مشروع منطقة رأس الحكمة - محور سمالوط بمحافظة المنيا - محور منفلوط بمحافظة اسيوط - محور الفشن بمحافظة بنى سويف - محور دار السلام بمحافظتى سوهاج وقنا - محور شمال الاقصر) .

** المركز القومى لبحوث المياه

فى ضوء إهتمام الوزارة بالبحث العلمى .. فقد تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ٥١ مليون جنيه بالمركز القومى لبحوث المياه ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (٧٢) دراسة بحثية وتطبيق مخرجات الدراسات من حيث منهجية البحث والنتائج المبدئية لتحليل البيانات على مناطق الدراسة المختلفة ، ومن أهم تلك الدراسات (الأنشطة البحثية في مجال إعادة إستخدام المياه المعالجة بيولوجياً - الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات جنوب وشمال سيناء والقاهرة وأسوان والمنيا وبني سويف - الدراسات الهيدروليكيه والهيدروجرافية اللازمة لتحديد مآخذ محطات الشرب على طول مجرى النهر بإستخدام النماذج الرياضية ثنائية الأبعاد - الأبحاث العلمية التطبيقية لإدارة وحماية السواحل المصرية على أسس علمية متكاملة مثل دراسة الظواهر البحرية وتأثيرها على المناطق الساحلية من حيث النحر والترسيب ومعرفة خصائص القوى الهيدروديناميكية المؤثرة على المنشآت البحرية واتزان خط الشاطئ بتطبيق النماذج رياضية المتخصصة لتحاكى المناطق الشاطئية - تطوير التجارب البحثية فى مجال الادارة المتكاملة لمصادر المياه لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه مع الحفاظ على البيئة المحيطة واستخدام تقنيات الإستشعار عن بعد لحساب الإستهلاك المائى للمحاصيل المختلفة والتطبيق بالمحطات البحثية) .

** إسبوع القاهرة الخامس للمياه

تم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه خلال الفترة من ١٦-١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ تحت شعار "المياه فى قلب العمل المناخي" ، وقد بلغ عدد المشاركات الفعلية في فعاليات الأسبوع (٣٠٠٠) مشاركة وعدد (١٦) وفد وزاري وعدد (٥٤) وفد رسمي ومشاركة (٦٦) منظمة دوليه وإقليمية وعدد (٤٣٥) متحدث دولي وإقليمي ، وتم عقد عدد (٤) اجتماعات رفيعة المستوي و (٣) جلسات عامة و (٦) ورش عمل وأكثر من (٦٠) جلسة فنية خاصة بالمؤتمر وعقد عدد (٤) مسابقات ، كما تم إطلاق نداء القاهرة للعمل من أجل تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه والذي تم توزيعه علي الدول من خلال بعثة الدبلوماسية بجنيف ونيويورك .

** مؤتمر أطراف الامم المتحدة المعنى بتغيير المناخ COP27

شاركت وزارة الموارد المائية والرى بشكل بارز في فعاليات مؤتمر أطراف الامم المتحدة المعنى بتغيير المناخ COP27 ، حيث قادت الوزارة جهد دولي كبير بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال عدد من الانشطة والفعاليات ، كما حققت مصر إنجازاً بإدراج الخسائر والأضرار علي أجنده العمل المناخى العالمى ، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه فى القرارات النهائية للمؤتمر.

وقامت مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين ، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه ، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه ، حيث تهدف هذه المبادرة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التكيف بالدول الافريقية مع إستعداد مصر لتصبح مركزا إقليميا لتدريب الاشقاء الافارقة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، بالإضافة لتنظيم "يوم للمياه" للمره الاولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ ، وتنظيم جناح للمياه لمده ١٠ أيام خلال الفترة من ٨-١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بمشاركة ٤٠ منظمة دولية وحضور أكثر من ٤٥٠٠ مشارك وعقد (١١) حدث رفيع المستوي و (٤٨) جلسة فنية و (٥) أحداث جانبية واطلاق (٢٠) تقرير ومبادرة .

وعلى هامش مؤتمر المناخ .. عقد الدكتور سويلم (٣٠) لقاء بالعديد كبار الوزراء ومسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات التمويلية بالشكل الذى أسهم فى تعزيز التعاون فى مجال المياه مع العديد من دول العالم والسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية ، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والاعداد لاتفاقيات اخرى فى مجال المياه.

** التطوير التشريعى

وافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، ويهدف القانون لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، وحماية الشواطئ المصرية ، بالشكل الذى يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر .

** رفع القدرات الفنية للمتخصصين فى مجال الموارد المائية والرى

تم تدريب عدد (٧٩٥٠) متدرب من مصر والعديد من الدول الإفريقية (منهم ٧٠٠٢ متدرب من وزارة الرى ٧٢٠ متدرب من وزارة البيئة و ٢٢٨ متدرب من دول عربية وافريقية) من خلال المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بالمقر الرئيسي بمدينة ٦ أكتوبر وفروعه بكل من (إسنا وكفر الشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور).

كما تم عقد عدد (٢) دورة تدريبية فى مجالات المياه المختلفة بمقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه بمشاركة (٣٨) متدرب من (١٦) دولة أفريقية فى مجالات (هندسة الانهار - التنمية المستدامة - تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشأت المائية).

كما قامت وحدة خدمات هندسة وعلوم المياه التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد وتقديم دورات تدريبية في العديد من المجالات مثل حماية الشواطئ وبناء النماذج الهيدرولوجية وتصميم المنشآت المائية ، حيث تم تنفيذ ٢١ برنامج تدريبي بحضور فعلي واونلاين لعدد ٣٤٥ متدرب من داخل جمهورية مصر العربية وكذلك عدد (٥٠٠) طالب من مختلف الجامعات المصرية.

** دعم الدول الأفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل

تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها ١٠٦ مليون جنيه ، حيث تم نهو المرحلة الخامسة من مشروع إزالة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى ، ونهو المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتى كيوجا وألبرت بدولة أوغندا ، ودعم وتطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان ، الانتهاء من إنشاء عدد ٧ محطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية بالمناطق الريفية في نطاق مدينة جوبا بجنوب السودان كما يجرى العمل على تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار (مرحلة أولى إنشاء عدد ٢ سد بولاية واراب) بجنوب السودان - إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي - إنشاء ٨ محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بولاية جونجلي ومقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية.