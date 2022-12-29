القوى العاملة: إتمام تدريب ذوى الهمم على المشغولات الجلدية بالمنيا

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن متابعة الاختبار النهائى للدورة التدريبية على مهنة المشغولات الجلدية لذوى الهمم بجمعية فرسان التنمية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز ملوى وتسليم شهادات إتمام التدريب، والدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة المتنقلة بقرية البرشا بمركز ملوى وذلك لـ 10 متدربات.





الدورة التدريبية على مهنة المشغولات الجلدية لذوى الهمم تم تنظيمها فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للاهتمام بتوفير فرص تدريب ملائمة ومناسبة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم، مع توفير فرص عمل لهم فى القطاع الخاص والإستثمارى لاستيفاء نسبة 5 % ودمجهم فى المجتمع.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، فى تقريره للوزارة أنه توجه برفقة علاء عبد المعبود مدير إدارة بحوث العمالة، وأحمد محمد حسن مدير المنطقة الجنوبية، إلى ديوان عام المنطقة الجنوبية بمركز ملوى لمتابعة الاختبار النهائى للدورة التدريبية على مهنة المشغولات الجلدية لذوى الهمم، وذلك فى إطار جهود المديرية فى توفير الرعاية اللازمة لتلك الفئة وتوفير فرص عمل مناسبة لتحسين مستويات معيشتهم.

وأضاف مدير المديرية، أنه سلم شهادات إتمام التدريب، مشيداً بمستوى المتدربين من ذوى الهمم بعد عقد الاختبار، مؤكدًا ضرورة استمرار دعم المواطنين من ذوى الهمم فى مجال التدريب لبناء قدراتهم ومهارتهم حتى يتسنى التحاقهم بسوق العمل ودمجهم فى المجمتع، وموجهاً بوضع خطة للتدريب المهنى تراعى احتياجات ذوى الهمم وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه "صلاح" إلى أنه تم متابعة اختبار إتمام الدورة التدريبية الخامسة على مهنة التفصيل بالوحدة المتنقلة الموجودة بقرية البرشا بمركز ملوى وذلك لـ 10 متدربات ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذى شمل اختبار نظرى وأخر عملى، مشيراً إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة.