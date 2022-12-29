أول شهادة مصرية.. الرقابة الصحية تعلن تفاصيل امتحان «ايجيكاب»

وذلك تماشياً مع رؤية الهيئة فى نشر ثقافة الجودة والسلامة فى قطاع الرعاية الصحية وبناء القدرات للمتخصصين فى الرعاية الصحية فى مصر.
وأوضح البيان أن اختبار شهادة EGYCAP سيعقد بشكل ربع سنوى فى شهور يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من العام المقبل على أن يتم اتاحة وتفعيل رابط التسجيل يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 من خلال الموقع الالكترونى للهيئة: من هنا والذى يتيح تحميل كتيب لشرح كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج.
ومن أهم شروط التأهيل للامتحان أن يكون المتقدم من أعضاء مهن الرعاية الصحية أو من التخصصات الأخرى التى تعمل حاليًا فى قطاع الرعاية الصحية، وأن يكون حاصلا على كل من: الدبلوم المهنى المؤهل لامتحان EGYCAP من إحدى المؤسسات التعليمية التى وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع GAHAR لهذا الغرض، وشهادة اجتياز برنامج EGY-CAP الخاص بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وتضمن شهادة EGY-CAP أن جميع الحاصلين عليها يتبنون المبادئ الأساسية التى تدعم تقديم خدمات رعاية صحية فعالة وآمنة، وذات كفاءة ومتمركزة حول المريض من خلال:
- القدرة على تحديد أولويات التحسين.
- إعادة تصميم أنظمة تقديم الرعاية الصحية لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.
- تأسيس نظام صحى يدعم الممارسات القائمة على الأدلة.
- إدارة التغيير فى الخدمات الصحية بما يعزز جودة مخرجات الرعاية الصحية.
- تيسير استخدام تكنولوجيا المعلومات.
- تمكين الموارد البشرية وبناء وتطوير قدراتهم.
- دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية متمركزة حول المريض لتلبية احتياجاته وتوقعاته وتفضيلاته مما يؤدى إلى تحسين تجربته.
- ضمان سهولة حصول جميع المرضى على الرعاية الآمنة عالية الجودة.
- تقليل معدل المراضة والوفيات من خلال الحد من الأخطاء التى يمكن منعها.
- دعم تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة مع الاستخدام الأمثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة.
- إنشاء نظام رعاية صحية أكثر إنصافًا للجميع ، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والعرقية.
- تبنى نموذج القيادة التشاركية.
- مكافحة ومنع انتشار العدوى.
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