وزير الصحة يعتمد مشروع النظام الأساسى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اعتماد مشروع النظام الأساسى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذى جرى إنشاؤه وفقا لقانون رقم 139 لسنة 2021، تمهيدا لبدء تفعيل العمل بالصندوق.





جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزشير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمناقشة آليات منظومة العمل بالصندوق.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع ناقش مشروع اللائحة التنفيذية، والاتفاق على الأسس المنظمة للصندوق والضوابط التى يجرى العمل بها، بما يساهم فى تحقيق أهداف الصندوق التى تتمثل فى دعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والجوائح الصحية.

وأوضح "عبدالغفار" أن الصندوق يهدف إلى تمويل حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين، وتقديم الدعم لعمليات التطعيم والتحصين الدورى الذى يقوم به القطاع الصحى ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى دعم القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية تعظيم موارد الصندوق وتنميتها عن طريق الاستثمارات، ومتابعة ذلك من خلال لجان الاستثمار والحوكمة التى يتم تشكيلها، لضمان استدامة التمويل.

ولفت "عبدالغفار"، إلى اختصاصات مجلس إدارة الصندوق أبرزها الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس أمناء الصندوق، وكذلك الإشراف على سير العمل بالصندوق، ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.