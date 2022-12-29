إجراء القرعة العلنية لـ28 وحدة سكنية بديلة بحدائق أكتوبر لسكان جزيرة الوراق

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، إنه جرى إجراء القرعة العلنية لـ28 وحدة سكنية بديلة بمدينة حدائق أكتوبر، لسكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، وتسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحا بها المنطقة ورقم العمارة ورقم الوحدة.





وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد من الأبراج السكنية (الإسكان البديل) بمدينة الوراق الجديدة، لمن يرغب من السكان فى العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها، بجانب تنفيذ مختلف الأعمال لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث بها. يذكر أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.

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