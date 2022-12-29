السكة الحديد: تشغيل عربات ثالثة مكيفة على خطى القاهرة والإسكندرية - بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل، فى ظل التطوير المستمر الذى تقوم به الهيئة للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

وذكرت الهيئة - فى بيان اليوم الخميس - أنه سيتم تشغيل قطار 3015 مكيف القاهرة - بورسعيد يقوم من محطة القاهرة الساعة 4.50 صباحا يصل لمحطة بورسعيد 9.00 صباحا، وتشغيل قطار 3010/3011 مكيف بورسعيد / الإسكندرية (طريق قويسنا بركة السبع) دون دخوله محطة بنها ويقوم من محطة بورسعيد الساعة 16.10 مساء يصل لمحطة الإسكندرية 22.05 مساء.

وأوضح البيان، أنه اعتبارا من الأحد المقبل، سيتم تشغيل قطار 3012/3013 مكيف الإسكندرية بورسعيد (طريق بركة السبع قويسنا ) دون دخوله محطة بنها ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 4.00 صباحا يصل لمحطة بورسعيد 9.55 صباحا، وتشغيل قطار 3016 مكيف بورسعيد - القاهرة يقوم من محطة بورسعيد الساعة 15.15 مساء يصل لمحطة القاهرة 19.20 مساء.

وتابع البيان أنه اعتبارا من السبت المقبل سيتم اختصار قطارى 961 و 962 بمحطة الإسماعيلية كما يتم تعديل مواعيد قطارات 251/ 287 / 278 / 273 / 951 / 962 / 960.