وزيرة الهجرة تعلن تفاصيل التخفيضات ضمن مبادرة ”سيارات المصريين بالخارج”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد، وتعلن تفاصيل الامتيازات الجديدة لصالح المصريين بالخارج لجلب سياراتهم وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لخفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%، وتيسير الاستخلاص الجمركي بمبالغ بسيطة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة حرص الحكومة على تذليل أي عقبات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج، بتيسير الإجراءات، وإلغاء كافة التصديقات على المستندات، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.

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