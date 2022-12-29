شاهد قطار تالجو الإسبانى الفاخر من الداخل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أكد المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن قطارات تالجو من أفضل وأفخم وسائل النقل فى العالم من حيث الراحة والأمان، مشيرا إلى أن قطارات تالجو مجهزة بمقاعد خاصة لذوى الهمم.



وقال المهندس عامر، فى تصريحات تلفزيونية، إنه مع بدء التشغيل الفعلى لقطار تالجو الأسبانى سيقطع المسافة من القاهرة للإسكندرية فى مدة قدرها ساعة و20 دقيقة، كاشفا عن سعر تذكرة القطار بالدرجة الأولى حيث تبلغ 200 جنيه والدرجة الثانية 150 جنيه.

وأشار إلى أنه تم إنفاق 87 مليار جنيه لتطوير منظومة سكك حديد مصر، موضحا أن الدولة أسقطت ديون الهيئة المقدرة بـ 80 مليار جنيه، والآن الهيئة وصلت لمرحلة التعادل بين الإنفاق والعائد، والعام المقبل نتوقع تحقيق مكاسب.

وأضاف أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر كانت تعانى السنوات الأخيرة من نقص فى العمالة، والرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على إضافة ألف فنى فى السكة الحديد بسبب العجز الشديد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن "الخدمة فى قطار النوم بها بعض القصور ونحاول معالجة الأمر باستدعاء القطاع الخاص"، معلنا أن القطارات ستكون مملوكة لهيئة السكة الحديد والإدارة ستكون للقطاع الخاص.