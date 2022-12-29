مصر الأولى عربيا فى مشروعات الهيدروجين الأخضر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن مصر تعد واحدة من أهم الوجهات العالمية لكبرى الشركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. وأوضح المركز، أن ذلك مدعوم بشكل أساسى بالإمكانات الكبيرة التى تملكها مصر فى مجالات الطاقة المتجددة بجانب الموقع الجغرافى المتميز والتسهيلات الحكومية الكبيرة التى تعطيها الدولة لتلك الشركات.

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