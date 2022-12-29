زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وعلاوة سنوية

جدة - نرمين السيد - أقر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2023، وألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، التى تسرى من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.





حضر الاجتماع كل من الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، ورؤساء وممثلى اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصرى للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومى للأجور. وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الأزمات الحالية فى إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد فى كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذى تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومى للأجور فى الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد. وأشارت إلى جهود الدولة فى إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.

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