إلغاء تصديقات وتعديلات لائحة.. قرارات مهمة بشأن «سيارات المصريين بالخارج»

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها الجندى، إن الحكومة حريصة على تذليل أى عقبات تواجه المصريين بالخارج بشأن جلب سياراتهم ضمن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، معلنة الاستجابة لمطالبهم من خلال تيسير الإجراءات، وإلغاء التصديقات على المستندات الخاصة بالمبادرة.





وأشارت الوزيرة -وفق بيان اليوم- إلى أنه من ضمن تفاصيل الامتيازات الجديدة لصالح المصريين بالخارج إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لخفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%، تيسير الاستخلاص الجمركى بمبالغ بسيطة لا تزيد على 3 آلاف جنيه، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات. وهنأت وزيرة الهجرة، المصريين بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة.

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