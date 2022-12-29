عودة «تويتر» إلى العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 09:30 صباحاً - عادت منصة التدوينات المصغرة الشهيرة "تويتر" إلى العمل بشكل طبيعى، بعد ساعات من إبلاغ آلاف المستخدمين عن انقطاع في الخدمة صباح اليوم الخميس.

وذكر موقع "ذا بيزنس ريكوردر" أن المستخدمين أبلغوا عن تأثر الخدمات الخاصة بالمنصة في وقت سابق خصوصًا على المتصفح الخاص بأجهزة سطح المكتب.

وفشل المستخدمون خلال فترة الانقطاع في تسجيل الدخول إلى المنصة.. وقال العديد من المستخدمين إنهم لم يتمكنوا من رؤية ردودهم أو الرد على التغريدات أو متابعة الموضوعات الشائعة.

وفى وقت سابق، شهد موقع تويتر انقطاعا كبيرا، مما حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسية، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وأفاد موقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت عبر مجموعة مصادر منها تقارير المستخدمين، بأن أكثر من 10 آلاف مستخدم من الولايات المتحدة ونحو 2500 من اليابان وقرابة 2500 من بريطانيا تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته.

وذكر الموقع أن التقارير عن انقطاع الخدمة على موقع تويتر تراجعت بشدة بحلول مساء أمس الأربعاء.

ولم يرد موقع تويتر بعد على طلب للتعليق.

وتُظهر صفحة الحالة الخاصة بـ شبكة التواصل الاجتماعى أن جميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي.

وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على تويتر عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة.

وأثرت المشكلة أيضا على تطبيق تويتر على الهاتف المحمول والميزات بما في ذلك الإشعارات.

وفي بعض محاولات تسجيل الدخول إلى تويتر ظهرت رسالة خطأ تقول "حدث خطأ ما، ولكن لا تقلق، هذا ليس خطأك. فلنحاول مرة أخرى".