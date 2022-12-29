توريد 39 ألفا و462 طن أرز الشعير لـ21 موقعا فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن كمية توريد محصول أرز الشعير بلغت حتى اليوم الخميس، 39 ألفا و462 طنا و541 كيلو جراما من المحصول لـ21 موقعا، تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع المضارب بالمحافظة.





وأشار الهابط -فى بيان - إلى أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها. وشدد وكيل الوزارة على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

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